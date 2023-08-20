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Тег:
ВійнаХарків
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Окупанти обстріляли лікарню і будинки у Вовчанську – загинула людина

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Окупанти обстріляли лікарню і будинки у Вовчанську – загинула людина
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Окупанти обстріляли лікарню і будинки у Вовчанську на Харківщині сьогодні. Про це повідомляють у МВС України, передає НСН.

Ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору міста.

Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м.

Окупанти обстріляли лікарню і будинки у Вовчанську – загинула людина

О 13:50 пожежу було ліквідовано.

Окупанти обстріляли лікарню і будинки у Вовчанську – загинула людина

У результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, внаслідок осколкових поранень.

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