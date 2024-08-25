Окупанти атакували евакуаційне авто, яке вивозило родину з дитиною із Покровська (фото)

Окупанти атакували евакуаційне авто, яке вивозило родину з дитиною із Покровська. Про черговий воєнний злочин росіян повідомили у ДСНС .

Черговий воєнний злочин: росіяни знову обстріляли евакуаційну групу “ФЕНІКС”, – йдеться у повідомленні ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Під час проведення евакуаційних заходів із м. Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи “ФЕНІКС”. Під час удару в автомобілі знаходились 2 рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи, в тому числі дитина 2016 р.н.

Окупанти атакували евакуаційне авто: фото

Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. На щастя, люди не постраждали.

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