Чи є зараз загроза захоплення Покровська – відповіли в ЗСУ

Чи є зараз загроза захоплення Покровська на Донеччині, розповіли в ЗСУ. Тут прокоментували також загрозу для іншого міста.

Інформацію надав головний сержант роти 47-ї ОМБр Олег Чаус розповів, повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на «Суспільне»

Чи є зараз загроза захоплення Покровська

Поки що дистанція дає нам можливість зупинити ворога, щоб він не дійшов до Покровська. Якщо подивимось на карту, ми бачимо, що перед Покровськом є Гродівка, Мирноград. Тут можна говорити, що саме Мирноград розташований на ділянці 12 км від лінії фронта, туди вже долітають снаряди від САУ, реактивних систем залпового вогню, касетні снаряди, керовані авіаційні бомби. Більша небезпека саме для цього міста, а після Мирнограду — Покровськ, – наголосив військовий

Чаус сподівається, що українські військові не дадуть окупантам можливості дійти до Мирнограда та Покровська.

Російським окупаційним військам вдається просуватися на покровському напрямку за рахунок залучення під час штурмів значної кількості піхоти та активного використання керованих авіаабомб, які росіяни скидають на позиції українських захисників.

Нагадаємо, згідно із даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку Сили оборони за минулу добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Діяв на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації.

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