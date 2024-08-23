Просування росіян у напрямку Покровська призвело до того, що ЗСУ відступили з позицій на південний схід від Покровська, і війська РФ не змогли досягти своєї очевидної мети – тактичного оточення українських сил у цьому районі.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що російські сили нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від цього населеного пункту, і, за оцінками ISW, це підтверджує російські заяви про те, що окупанти раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в цьому район.

Просування військових РФ на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) нівелювало російські позиції на схід і південний схід від Покровська, замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

Однак протягом останніх тижнів російські війська оточили ЗСУ, коли вони просувалися до траси Е-50 (Донецьк – Покровськ), і загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українські війська до відступу. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, визнав 22 серпня, що наступ окупантів спонукав Збройні сили України до відступу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українського особового складу.

Кілька українських командирів, що діють на Покровському напрямку, повідомили Associated Press у статті, опублікованій 22 серпня, що новоприбулі українські новобранці на Покровському напрямку в деяких випадках відступили з позицій.

ISW не спостерігав повідомлень про хаотичний відхід ЗСУ на Покровському напрямку, а відсутність швидких тактичних успіхів росіян у цьому районі дозволяє припустити, що українським військам вдалося вийти з оточених позицій протягом останніх тижнів.

Розмови серед російських військових блогерів про тактичне оточення в цьому районі вщухли.

ЗСУ відступили з позицій на південному сході від Покровська, уникнувши оточення – ISW

Ключові висновки ISW за 22 серпня:

Російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи щонайменше одного російського повітряно-десантного полку (ПДВ) із західної частини Запорізької області у відповідь на вторгнення України в Курську область, можливо, з метою стабілізувати лінію фронту та покращити командування і контроль над російськими призовниками.

За повідомленнями, російське військове командування перекинуло на оборону Курської області сили, які спочатку призначалися для наступальних дій на півночі Харківської області.

Можливо, Кремль вживає заходів для усунення вразливості своїх кордонів на тлі українського вторгнення в Курську область і після низки безуспішних довготривалих зусиль, спрямованих на покращення безпеки російського кордону.

ЗСУ незначно просунулися вперед по всій лінії фронту в Курській області на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на те, щоб зупинити це просування 22 серпня.

Нещодавні російські наступальні дії на Покровському напрямку, схоже, спонукали українських військових відступити з обмежених позицій на південний схід від Покровська, і російські війська, ймовірно, не змогли досягти своєї очевидної мети – тактичного оточення українських сил у цьому районі.

За повідомленнями, інтенсивність дій російської авіації знижується на більшій частині театру бойових дій, хоча це зниження може бути тимчасовим, і його причина незрозуміла.

Українські війська 22 серпня здійснили низку успішних ударів по цілях у Волгоградській області та Краснодарському краї.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Сіверська, в Часовому Ярі і на південний схід від Торецька і Покровська.

Голова комітету Державної думи Росії з інформаційної політики Олександр Хінштейн заявив 21 серпня, що Спілка журналістів Росії та Міністерство цифрового розвитку подали до Кабінету міністрів законопроект, що пропонує надати статус ветерана журналістам, які працювали в Україні, зоні проведення “антитерористичної операції” в Курській області та інших невизначених зонах бойових дій.

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