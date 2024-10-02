Оголошено примусову евакуацію дітей з понад 70 населених пунктів Сумщини: перелік

Оголошено примусову евакуацію дітей з їхніми батьками з десятків населених пунктів Сумщини. Серед них декілька міст.

Про це інформують «Новини України – НСН».

Відповідне рішення про евакуацію з населених пунктів Сумського району передбачено наказом Сумської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ».

Оголошено примусову евакуацію дітей: перелік населених пунктів

Йдеться про евакуацію з Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних тергромад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських тергромад.

Перелік

У Білопільській територіальній громаді із населених пунктів Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщіна, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вірки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка. Місто Ворожба. У Краснопільській територіальній громаді із населених пунктів Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур’я, Мар’їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське. У Юнаківській територіальній громаді із населених пунктів Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка. У Миропільській територіальній громаді із населених пунктів Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця. У Хотінській територіальній громаді із населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка. У Миколаївській сільській територіальній громаді із населених пунктів Яструбине, Графське, Бондарівшина, Діброва.

Крім того, оголошено обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Конотопського району.

У Мінркінтеграції наголошують, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо виїзду до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Сумського обласного контакт-центру за номером: 0 800 301 501.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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