Оголошено примусову евакуацію дітей ще зі 101 населеного пункту Сумщини

Оголошено примусову евакуацію дітей з родинами ще з частини Сумщини.
Про це повідомляє Мінреінтеграції у середу 9 жовтня, передають «Новини України – НСН».
Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумщини, – йдеться у повідомленні
Рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Оголошено примусову евакуацію дітей на Сумщині
Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).
В Мінреінтеграції нагадують, що евакуація здійснюється безоплатно.
За більш детальною інформацією можна звернутися на гарячі лінії за номерами:
- (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів міста Суми та Сумського району);
- 0 800 301 501 (безкоштовно для жителів Сумської області);
- (099) 318-63-62 (обласний Координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів);
- (095) 386-43-06 (для жителів Сумського району);
- (0544) 76-24-03 (для жителів Конотопського району).
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
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