7 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 7 жовтня. Всесвітній день бавовни. День лисих і вільних. День архітектора. Пройшов рік від початку великомасштабного вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Сергія та Вакха. Залишилося 85 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 957 день повномасштабної війни в Україні.

7 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

7 жовтня – яке сьогодні церковне свято

7 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. Вони були римськими воїнами, які жили в III столітті. Вони займали високі посади при дворі імператора Максиміана, який не знав, що вони християни. Коли їхня віра була викрита, Максиміан наказав їм принести жертву римським богам, але вони відмовилися, заявивши, що служать тільки Єдиному Богу. За це їх піддали жорстоким тортурам. Спочатку їх одягли в жіночий одяг і водили по місту на ганьбу. Потім їх відправили до Сирії, де місцевий правитель Антіох, якого вони колись підтримали, намагався переконати їх зректися віри. Вакха жорстоко побили, і він помер від ран. Сергія змусили носити залізні чоботи з цвяхами всередині і після довгих тортур стратили через усічення голови.

7 жовтня у світі

Всесвітній день архітектора та архітектури

Всесвітній День архітектора та архітектури відзначається з 1985 року у перший понеділок жовтня.

День лисих і вільних

День лисих і вільних (Bald and Free Day) – це унікальне свято, яке відзначається щороку і присвячене прийняттю та вшануванню лисини, незалежно від того, чи є вона добровільною, чи наслідком природної втрати волосся. Цей день дає можливість людям пишатися своїм зовнішнім виглядом і відкинути будь-який суспільний тиск або стигматизацію, пов’язану з лисиною.

Тиждень захисту тварин

Тиждень захисту тварин проводять щорічно упродовж першого повного тижня жовтня. Комітет IVSA (SCAW) – засновник свята – допомагає охочим організовувати заходи та транслювати їх через соціальні мережі задля просування цієї ініціативи.

Всесвітній день бавовни

Всесвітній день бавовни відзначають 7 жовтня. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище, вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна.

Міжнародний день лікаря

У світі існує чимало святкових днів, присвячених вшануванню роботи лікарів, і одним з них є неофіційний Міжнародний день лікаря, який відзначається щороку в перший понеділок жовтня.

Всесвітній день запобігання булінгу

Всесвітній день запобігання булінгу відзначається у перший понеділок жовтня.

Всесвітній день поширення інформації про дислексію

Перший повний тиждень жовтня весь світ присвячує поширенню інформації про дислексію. Цей період було запропоновано Міжнародною асоціацією з дислексії.

Всесвітній день дій за гідну працю

Десятки мільйонів людей у всьому світі щорічно 7 жовтня беруть участь у Дні дій профспілок «За гідну працю».

Всесвітній день охорони місць проживання

Щороку у перший понеділок жовтня на планеті Земля відзначається свято, що має велике екологічне значення – Всесвітній день охорони місць проживання (Всесвітній день охорони оселищ).

Іменини 7 жовтня

Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.

Талісманом людини, народженої 7 жовтня є агат. Мінерал з неповторними властивостями. Здавна вірили, що агат це камінь везіння та символ щастя.

Традиції, заборони, прикмети 7 жовтня

У молитвах до святих сьогодні просять підтримки і сил, щоб пережити майбутні холоди.

За старих часів 7 жовтня починали топити піч. Існувало повір’я, що саме від 7 жовтня починається вже справжня зима.

За однією з народних прикмет, виходячи цього дня з дому, потрібно взяти із собою щось нове, підійде навіть носова хустка – вважається, що це принесе здоров’я.

Дівчата в давнину вмивалися цього дня кислим молоком, щоб вберегти свою молодість та красу на довгі роки.

З цього дня ночі стають все темнішими, день зменшується “кінськими кроками”. Зазвичай в цей день збирали буряк з городу. Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими й “хлібного” літа.

Ще прикмети 7 жовтня

випав сніг — справжня зима прийде на початку листопада;

сонячна і тепла погода — ще три тижні протримається така;

місяць блідого відтінку — скоро випаде сніг.

Що не можна робити 7 жовтня:

Не слід приймати подарунки від чужинців.

Не можна скаржитися на своє життя.

Забороняється носити старий одяг.

7 жовтня в історії

Визначні події:

1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV.

1620 — біля Могилева османи й кримці розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. Загинув великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, поліг Михайло Хмельницький та в полон потрапив його син Богдан.

1806 — у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір.

1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу.

1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.

1918 — перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму.

1926 — Фашистська партія Італії проголошена «партією держави».

1950 — війська ООН вступили на територію Північної Кореї.

1952 — отримано патент на штрих-код.

1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші знімки зворотного боку Місяця.

1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР (брежнєвську).

1988 — у Ризі вперше з 1940 року підняли латвійський національний прапор.

1992 — Національна Рада Азербайджану проголосувала проти вступу республіки до СНД.

2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчик Станіслав Дем’янович.

2001 — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19:27 за київським часом американські війська почали операцію «Відплата», завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані. З підтримкою дій США виступили керівники Великої Британії, Німеччини та Росії.

2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.

2007 — 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголосив на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ.

2023 — початок великомасштабного вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС.

Народилися 7 жовтня

1885 — Євген Кароль Червінський, український архітектор

1890 — Ольга Багалій-Татаринова, український історик, архівіст, бібліограф

1903 — Дукельський Володимир Олександрович (Вернон Дюк), український та американський композитор, поет і літератор. Закінчив Київську консерваторію, де вчився у Б. Яворського і Р. Глієра.

1909 — Шура Черкаський (Олександр Ісакович Черкаський), українсько-американський піаніст і педагог, виступав у найбільших концертних залах США та Європи зі всесвітньо відомими оркестрами та диригентами.

1926 — Авксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець, публіцист.

1932 — Євген Нейко, фундатор прикарпатської школи терапевтів, академік АМН України

1952 — Людмила Турищева, радянська гімнастка, 3-разова олімпійська чемпіонка, президент Федерації гімнастики України.

1952 — диктатор Володимир Путін, президент РФ.

1953 — Іван Забіяка, український історик, журналіст, науковець, громадський діяч.

1957 — Олександр Бутко, український журналіст.

1964 — Сем Браун, американська співачка.

1967 — Тоні Брекстон, американська поп-співачка, лауреат «Гремі».

1969 — Лірой Торнгілл, член британського гурту «Prodigy».

1989 — Біжан Шаропов, український біолог і біофізик, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2023, посмертно).

Померли 7 жовтня

1747 — Василь Григорович-Барський, український мандрівник і письменник.

1796 — Томас Рід, засновник шотландської школи філософії «здорового глузду».

1849 — Едгар Аллан По (Edgar Allan Рої), американський письменник.

1910 — Левко Мацієвич, перший льотчик-українець (загинув в авіаційній катастрофі в Санкт-Петербурзі)

1953 — Геннадій Брежньов, український поет.

1956 — Меркурій Бригинський, святий ігумен, преподобний УПЦ КП.

1984 — Валерій Марченко, український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач (помер у в’язничній лікарні в Ленінграді).

2006 — Анна Політковська, російська опозиційна журналістка українського походження.

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