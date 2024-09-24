ОФІЦІЙНО: Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод (відео)

Про це офіційно повідомили в Головному управлінні розвідки у вівторок, передають «Новини України – НСН».

В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.

У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор».

Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок».

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.

Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.

Підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод – ось як це було: відео

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