Офіційно! 5 загиблих і 9 поранених внаслідок удару по цивільному судну під прапором Панами

Ввечері 9 жовтня Росія атакує південь України. Ракети летять по Одеській і Миколаївській областях. Ворог цілить у портову інфраструктуру. На жаль, внаслідок удару по цивільному судну під прапором Панами 5 людей загинуло і 9 поранено.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передають “Новини України – НСН“.

П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області, – йдеться у повідомленні

Кулеба зазначив, що всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.

Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання, – написав міністр

Ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами

За його словами, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз «Shui Spirit». Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні.

Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин, – додав Олексій Кулеба

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