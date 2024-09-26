Нічна масована повітряна атака 26 вересня: ворог бив по енергетиці, не обійшлося без жертв – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна масована повітряна атака 26 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети і велику кількість «Шахедів». Били по енергетиці. На жаль, не обійшлося без жертв і руйнувань. Сталися пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється…

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один – повернувся у росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Нічна масована повітряна атака 26 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Місто Київ

Чергова неспокійна ніч була сьогодні для киян. Агресор вкотре намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києву за допомогою БпЛА, попередньо типу «Shahed».

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів.

За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Пожежа ліквідована.

Ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна

Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок атаки на Київ двоє постраждалих – чоловік внаслідок обстрілу дістав поранення, його дитина — гостру реакцію на стрес.

Київська область

Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала 8 годин.

В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякуємо нашим оборонцям за ефективну роботу та надійний захист.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Постраждалих немає.

В трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксується загорання лісової підстилки та трав’яного настилу. Пожежі локалізовані.

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку

Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

Одещина

У ніч проти 26 вересня в Одеській області через російський ракетний удар загинула 62-річна жінка.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними голови ОВА, росіяни обстріляли Одещину ракетами та безпілотниками.

Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Відомо про пошкоджені будівлі та авто.

Згодом окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Інформації про постраждалих немає, пошкоджень інфраструктури також не зафіксували.

Кіпер зазначив, що Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей. На місцях влучень працюють правоохоронці.

Івано-Франківщина

Під час повітряної тривоги Прикарпаття атакували ворожі цілі.

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Посадовиця зазначає, що частина міста частково залишилася знеструмленою.

Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано.

На щастя, минулося без постраждалих.

Миколаївщина

В Миколаївській області вночі 26 вересня працювала ППО по ворожих дронах

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Хронікерс.

За словами посадовця, у ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.

“Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів”, – повідомив Кім

За його словами, більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Хмельниччина

Сьогодні вночі, 26 вересня, під час повітряної тривоги, сили ППО збили 3 БпЛА типу «Шахед».

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін.

За його словами, станом на цю годину, без постраждалих та руйнувань.

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