Під російські бомби потрапила багатодітна родина на Сумщині: постраждали двоє дітей

Під російські бомби потрапила багатодітна родина на Сумщині сьогодні. Серед поранених двоє дітей. Про це повідомляють у Сумській ОВА, передає НСН.

Сьогодні, 12 березня о 9.20 було завдано авіаудару по Великописарівській громаді Охтирського району.

З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.

Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Росія почала використовувати найпотужніші «німі бомби» – CNN

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