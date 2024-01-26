Обстріли Херсонщини 26 січня: поранено підлітка і двох жінок (фото, відео)

Окупанти вчергове здійснили обстріли Херсонщини 26 січня. Атакували вночі і вдень. Є поранені. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ОВА і поліцію.

Удень 26 січня російська армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого постраждали жінка й підліток. Останньому терміново зупиняли кровотечу бійці КОРДу.

Так, через російський обстріл Новотягинки постраждала 51-річна місцева мешканка. З вибуховою травмою її доставили до лікарні. Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.

Також під час обстрілу було поранено підлітка.

Поліцейські спецпризначенці саме перебували на бойовому завданні на Херсонщині, коли російські війська почали чергові обстріли. Вже за кілька хвилин вони почули, що неподалік хтось кричить. Це був неповнолітній хлопець, який буквально стікав кров’ю від отриманого осколкового поранення в ногу, – повідомили в Нацполіції

Зазначається, що правоохоронці викликали швидку, а до її приїзду надали потерпілому невідкладну домедичну допомогу: наклали на ногу турнікет, зафіксували час і підтримували з дитиною розмову. Лікарі госпіталізували хлопця, його стан стабільний.

Населений пункт, у якому стався обстріл, не уточнюється.

Поранили підлітка на Херсонщині: відео

А вночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари.

Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.

У власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці.

Наслідки нічних ударів – на фото.

Обстріли Херсонщини за минулу добу

За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникового вежу у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення.

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