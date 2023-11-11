Понівечено школу, магазин, будинки: наслідки обстрілів Харківщини «Ураганами» і БПЛА

Наслідки обстрілів Харківщини «Ураганами» і БПЛА 10 листопада показали в Офісі Генпрокурора України, передає НСН.

За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 10 листопада військові держави-агресора завдали удар двома БПЛА по смт Солоницівка Харківського району. Зазнали пошкоджень школа та складські приміщення.

Також під атакою БПЛА був Купʼянськ. Частково зруйновано житлові будинки, господарчі споруди та магазин. Стались масштабні пожежі. За попередніми даними, ворог атакував місто трьома безпілотниками.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Наслідки обстрілів Харківщини «Ураганами» і БПЛА: фото

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