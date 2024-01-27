Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ – фото наслідків

Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ 26 і 27 січня. У прокуратурі показали наслідки ворожої атаки, передає НСН.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що вранці 27 січня окупанти обстріляли с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також 26 січня приблизно о 23:30 російські військові завдали ударів по м. Купʼянськ. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі.

Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ: фото

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