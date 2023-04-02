Окупанти обстріляли Констянтинівку: щонайменше 3 загиблих, 6 поранених (фото)

Окупанти обстріляли Констянтинівку сьогодні, 2 квітня, зранку. Спочатку повідомлялося, що щонайменше троє людей загинули, а шестеро отримали поранення. Про це повідомів начальник Донецької ОВА Павло Криленко, передає НСН.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Окупанти обстріляли Констянтинівку: фото

На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження, – йдеться у повідомленні

Згодом з’явилася уточнена інформація. На жаль, кількість загиблих зросла.

Внаслідок обстрілу Костянтинівки загинули шестеро людей, ще вісім українців отримали поранення, повідомив керівник ВП Андрій Єрмак.

Він повідомив, що росіяни завдали двох ударів із С-300 і чотирьох залпів з РСЗВ ‘Ураган’. Було пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячу дошкільну установу, будівлю Костянтинівської державної податкової, газові труби та 3 автомобілі.

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