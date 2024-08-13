Обмежили пересування громадян у Сумській області: що відомо

Через загострення безпекової ситуації обмежили пересування громадян у Сумській області. Інформація стосується певних територій регіону.
Про обмеження 13 серпня офіційно повідомив Генштаб ЗСУ.
Обмежили пересування громадян у Сумській області: кого стосується
У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області.
Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.
Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів, – йдеться у повідомленні Генштабу, передають “Новини України – НСН”
Довідково. Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
Контактний номер телефону: +380960322339.
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