Обмежили пересування громадян у Сумській області: що відомо

Через загострення безпекової ситуації обмежили пересування громадян у Сумській області. Інформація стосується певних територій регіону.

Про обмеження 13 серпня офіційно повідомив Генштаб ЗСУ.

Обмежили пересування громадян у Сумській області: кого стосується

У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області.

Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів, – йдеться у повідомленні Генштабу, передають “Новини України – НСН”

Довідково. Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Контактний номер телефону: +380960322339.

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