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ВійнаХарків

О 4-й ранку ворог вдарив по центру міста Чугуїв – багато поранених, серед них дитина

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Журналіст
О 4-й ранку ворог вдарив по центру міста Чугуїв – багато поранених, серед них дитина

Сьогодні рано-вранці ворог двічі вдарив по центру міста Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок цього багато поранених – серед них дитина.

Про наслідки російського терору «Новини України-НСН» повідомляють з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Є пошкодження житлових будинків, об’єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний.  Усі сім постраждалих – госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає.

Ліквідація наслідків триває.

Зазначається, що ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста.

Перше влучання сталося поряд з будинком. Згоріли дев’ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Рятувальники, медики, правоохоронні органі – всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору.

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

Фото наслідків атаки на місто Чугуїв

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