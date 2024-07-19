О 4-й ранку ворог вдарив по центру міста Чугуїв – багато поранених, серед них дитина

Сьогодні рано-вранці ворог двічі вдарив по центру міста Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок цього багато поранених – серед них дитина.
Про наслідки російського терору «Новини України-НСН» повідомляють з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Є пошкодження житлових будинків, об’єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.
На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний. Усі сім постраждалих – госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає.
Ліквідація наслідків триває.
Зазначається, що ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста.
Перше влучання сталося поряд з будинком. Згоріли дев’ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.
Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.
Рятувальники, медики, правоохоронні органі – всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору.
Фото наслідків атаки на місто Чугуїв
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