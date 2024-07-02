«Нова Пошта» взяла під опіку дітей свого загиблого у Харкові працівника (фото)

«Нова Пошта» взяла під опіку дітей свого загиблого у Харкові працівника. Про це повідомили у компанії .

30 червня в результаті удару КАБом по сортувальному терміналу у Харкові загинув водій вантажівки Ігор Шрамко, передають “Новини України – НСН“.

Це невимовний біль. Ігор працював у Новій пошті близько 5 років. У нашого колеги залишилося двоє дітей, – кажуть у компанії

«Нова Пошта» взяла під опіку дітей свого загиблого у Харкові працівника

Вони до свого повноліття будуть отримувати від Нової пошти щомісячну матеріальну підтримку у розмірі 10 тисяч гривень. Кожна дитина також отримає від компанії грант на майбутнє навчання у розмірі 12 500 доларів. Додатково компанія візьме на себе всі витрати на поховання, – пообіцяло керівництво компанії

Тут зазначають, що ще 6 колег зараз перебувають в лікарні з травмами середньої тяжкості. Двоє водіїв отримали незначні травми і лікуються вдома. Усі витрати на лікування та реабілітацію «Нова пошта» теж візьме на себе.

Нагадаємо, росіяни скинули 500-кілограмову бомбу на центральну частину Харкова. Вона впала поруч із приміщенням «Нової пошти».

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