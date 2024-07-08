Нікополь у вогні: ворог знову атакував місто – серед поранених дитина і жінки

Нікополь, що на Дніпропетровщині, постійно потерпає від ворожих обстрілів. Сьогоднішній ранок тут почався з атаки дронів, а ввечері ворог застосував і дрони, і артилерію. Є поранені, виникли пожежі.

Про це “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на Дніпро ОВА і Нікопольську міську раду.

За словами міського голови Нікополя Олександра Саюка, вчора ввечері ворог двічі обстрілював місто зі ствольної артилерії та здійснив 4 атаки дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждали троє жінок 41, 64, 81 років та 10-річний хлопець. Пошкоджено один 5-ти поверховий та 4 приватні житлові будинки, 3 господарчі споруди, 2 теплиці, 2 паркани, ворота, приватне підприємство, автомобіль. Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили.

Інформація уточнюється.

Ввечері також під обстрілами були населенні пункти Марганецької та Покровської сільської громад.

Ніч у Нікопольському районі минула без надзвичайних ситуацій. А от ранок розпочався активністю російських фпв-камікадзе. За даними РВА, на момент публікації небезпека актуальна для Нікополя, Покровської сільської та Червоногригорівської громад.

На фото і відео нижче – наслідки чергової атаки на Нікополь

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