«Навіть встиг повідомити, що його звуть Коля»: у Миколаєві з 7-го поверху випав шестирічний хлопчик

У Миколаєві з 7-го поверху випав шестирічний хлопчик і вижив.

Про це повідомило місцеве видання «Новини N» з місця події, передають «Новини України – НСН».

У Миколаєві з 7-го поверху випав шестирічний хлопчик

Увечері у понеділок, 9 вересня, у житловому будинку на пр. Миру в Миколаєві з 7-го поверху випала 6-річна дитина.

Хлопчик випав із 7-го поверху 9-поверхового будинку, розташованого на розі проспекту Миру та вул. Новозаводської у Миколаєві. Пролетівши близько двох десятків метрів, дитина впала на дах будівлі бібліотеки, що знаходиться на першому поверсі.

Викликані на місце події рятувальники зняли хлопчика з даху і передали його працівникам «швидкої допомоги». Дитина перебувала у свідомості і навіть встигла повідомити, що її звуть Коля.

«Швидка» доправила дитину до обласної дитячої лікарні. Про її стан поки що нічого не відомо.

За словами співробітників ДСНС, удар дитини значною мірою пом’якшив шифер, яким покритий дах бібліотеки.

На місці події була й мати хлопчика. Як вийшло так, що дитина впала з висоти, вона не пояснила.

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