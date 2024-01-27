Росіяни відновили інтенсивний наступ на Харківщині: триває евакуація (відео)

Росіяни відновили інтенсивний наступ на Харківщинію Тут триває евакуація цивільного населення з деяких громад. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі Єдиного телемарафону, передає НСН.

Синєгубов не виключає ймовірність, що окупанти можуть відновити ще більш широкий наступ на Харківську область

Начальник ОВА зазначив, що українські військові сьогодні відбили приблизно 13 ворожих атак.

Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас такі досить серйозні: це, відповідно, Синьківка і, звичайно, Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп’янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими збройними силами, – наголосив голова Харківської ОВА

Він не відкинув, що окупанти можуть відновити ширший наступ на Харківську область, про що напередодні, 26 січня, повідомляли у Генштабі Естонії.

За словами Синєгубова, Сили оборони цілодобово ведуть спостереження за російськими військами як на бєлгородському напрямку, так і на вовчанському та куп’янському.

Голова ОВА розповів, що на куп’янському напрямку триває евакуація – із допомогою волонтерів виїхало більше ніж 200 осіб, зокрема понад 15 сімей із дітьми.

Росіяни відновили інтенсивний наступ на Харківщині: відео

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