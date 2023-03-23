103 зруйновані оселі, 35 поранених і один загиблий – наслідки обстрілів Запоріжжя за дві доби

Про жахливі наслідки обстрілів Запоріжжя за дві доби розповіли у Запорізькій ОВА, передає НСН.

В області зруйновано 103 оселі, 35 людей отримали поранення, одна людина загинула. Такі наслідки збройних атак рф задокументували поліцейські на території Запорізької області

За дві доби окупанти завдали 172 удари по житловій і цивільній інфраструктурах регіону. Ворог атакував Запоріжжя, населені пункти Василівського та Пологівського районів.

Мішенню окупантів знову стали мешканці села Приморське. З пораненнями нижніх кінцівок до медзакладу госпіталізовано 85-річну жінку.

21 березня війська країни-терориста нанесли удари ракетою «Іскандер» та касетним снарядом із РСЗВ «Смерч» по територіях об’єктів інфраструктури міста. В результаті атаки постраждали двоє чоловіків, 60 та 63-х років.

Крім того, вчора армія рф обстріляла територію обласного центру із РСЗВ «Смерч». Один із реактивних снарядів Торнадо-С ударив по багатоповерхівках спального району. У результаті розриву інших п’яти – пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.. Поранено більше 30 людей, одна людина померла.

Наслідки обстрілів Запоріжжя: фото

За матеріалами Відділу комунікації поліції Запорізької області.

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