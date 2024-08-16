Напоїв собаку алкоголем: поліція Хмельниччини встановила особу підлітка

Поліція Хмельниччини встановила особу підлітка, який напоїв собаку алкоголем. Відповідне відео з’явилося у мережі вчора і обурило багатьох українців.

Сьогодні до поліції із заявою щодо жорстокого поводження з твариною звернулась керівниця ГО «Екозахист Старокостянтинів», на той час в мережі інтернету активно ширилась інформація жорстокого поводження з безпритульним песиком, якого підліток напоїв алкогольним напоєм.

Про це повідомляє Ювенальна поліція Хмельницької області, передають «Новини України – НСН».

Інспектором сектору ювенальної превенції із кривдником тварини було проведено профілактичну роботу, а також зібрано усі відповіді адміністративні матеріали та направлено до суду для прийняття рішення про притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавства України.

Шановні громадяни, якщо бачите факти жорстокого поводження з тваринами – звертайтесь до поліції! – закликають громадян

Напоїв собаку алкоголем: відео

15 серпня у соцмережах з’явилось відео, на якому підліток зі Старокостянтинівщини примусово поїть собаку алкоголем.

Зробив він це на відпочинку в компанії інших підлітків.

Ще новини України: Поліція знайшла будиночок у лісі, яким міг користуватися вбивця Фаріон – нові деталі справи