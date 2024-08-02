Поліція знайшла будиночок у лісі, яким міг користуватися вбивця Фаріон – нові деталі справи

У лісі поблизу Львова знайшли будинок, яким міг користуватись вбивця Фаріон. Речі, вилучені поліцією з цього будинку, арештовано.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова, передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що 21 липня, досліджуючи шляхи підходу та відходу від місця вбивства, правоохоронці виявили дачний будиночок у лісовій місцевості в урочищі Голоско, Шевченківського району Львова. Поліція припускала, що всередині можуть бути речі, якими користувався нападник. У будинку вони знайшли:

пластиковий посуд

матрац

дві подушки та покривало

попільничку з чотирма недопалками

пачку з-під сигарет “Мark”

картонну коробку зі свічкою, фольгою, двома пластиковими стаканами та фрагментом паперу

сіре покривало

наволочку з-під подушки

простиню золотого кольору

Будиночок розташований на ділянках городнього товариства “Малі Голоски”.

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Вбивство Фаріон

Як ми повідомляли раніше, 19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали 19 липня о 19:30, це сталося на вулиці Масарика.

У Львові та на території області проводилася спеціальна поліцейська операція, до якої були задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Пізно увечері 19 липня стало відомо, що Фаріон померла.

25 липня підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон затримали у Дніпрі.

Відомо, що затриманому 18 років. Він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Хлопець вже у руках поліції. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

Тривають обов’язкові слідчі дії та експертизи.

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