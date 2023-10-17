Ось так захисники вибили окупантів з позиції на Запорізькому напрямку: відео

У МВС показали відео, як захисники вибили окупантів з позиції на Запорізькому напрямку, передає НСН. Запис оприлюднив міністр Ігор Клименко. На ньому бригада «Червона калина» штурмує позиції росіян.

На відео з розвідувального дрона чітко видно «зачистку» ворожої окопної лінії, яку в результаті вдалося взяти під свій контроль.

Завдяки прицільному вогню артилерії вдалося поступово вибити ворога з укріплених позицій. В цей час група розвідників спеціального призначення методично просувалася ворожими траншеями, знищуючи на своєму шляху ворожу піхоту. Так, метр за метром, було повністю відбито займану окупантами позицію.

Злагоджені дії наших бійців, раптовість та ефективне планування змусили ворогів залишити позиції разом з боєприпасами та зброєю, – написав Ігор Клименко

Захисники вибили окупантів з позиції на Запорізькому напрямку: відео

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