На Запоріжжі будують 7 підземних шкіл. Ще одну планують почати будувати вже незабаром.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, передають «Новини України».

Будуємо «підземні школи» у Запорізькій області. Сім – в активній стадії. Восьму незабаром розпочнемо, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що перші «підземні школи» планують відкрити вже цього року. Більшість із них розрахована на 1000 дітей, які навчатимуться у дві зміни.

Наступного року – не менш амбітні плани: мінімум пʼять «підземних шкіл».

Разом із громадами, освітянами, підрядниками, батьками і завдяки підтримці держави та міжнародних партнерів створюємо умови для безпечної та якісної освіти у Запорізькій області, – кажуть в ОВА

На Запоріжжі будують 7 підземних шкіл: відео

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на прифронтових територіях збудують 120 підземних шкіл