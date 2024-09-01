На прифронтових територіях збудують 120 підземних шкіл

Про це повідомила проєктна менеджерка “Школи офлайн” Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, передають «Новини України – НСН».

На прифронтових територіях будується 40 підземних шкіл, загалом планується понад 120 таких об’єктів. Це дозволить створити умови для навчання понад 100 тисяч дітей, які наразі позбавлені доступу до очної освіти, – розповіла Надія Кузьмичова

Вона додала, що уряд цього року виділив 2,5 млрд, які були розподілені між прифронтовими регіонами. Окрім цього, уряд анонсував й теж вже прийняв постанову щодо додаткової дотації у розмірі 5 млрд – так само на прифронтові території,

Якщо ми говоримо про кількість таких об’єктів, то – це понад 120. З однієї сторони, насправді 120 – це дуже небагато, враховуючи, що в Україні понад 13 тис. шкіл. А з іншої сторони, ми робимо фокус зараз саме на прифронтові території, де в нас понад 600 тис. дітей навчаються у дистанційному форматі. Якщо зіставити, то вийде, що кожна 5-та дитина отримує, як мінімум можливість виходу на очну освіту, – зазначила Кузьмичова

На прифронтових територіях хочуть повернути дітей до очного навчання

Нагадаємо, з 2025 навчального року МОН вимагатиме очного навчання дітей у школах.

В МОН заявляли, що наразі зосереджена увага на будівництві укриттів для шкіл в регіонах, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Майже на 85% закривають всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою.

На фото вже збудована підземна школа у Харкові.

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