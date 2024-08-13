Кабмін затвердив наземні укриття для шкіл. Розроблено 3 варіанти облаштування. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
За його словами, в рамках реалізації комплексної стратегії, Україна планує до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Зокрема наявність укриттів є головною передумовою.
На будівництво укриттів для шкіл виділено 2,5 млрд гривень.
Прем’єр наголосив на важливості надійних безпечних просторів там, де не можливо використовувати підземні укриття.
В Україні затвердили наземні укриття для шкіл – 3 варіанти облаштування
“Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні”, – додав Шмигаль.
Шмигаль відзначив, що близько тисячі шкіл вже протягом поточного навчального року зможуть розпочати процес очного навчання.
Новий навчальний рік в Україні
Як ми повідомляли раніше, новий навчальний рік у школах стартує 2 вересня 2024 року та завершиться 30 червня 2025 року.
Педагогічна рада школи при цьому визначає:
структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;
структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;
відпочинку між ними;
форми організації освітнього процесу.
“ОВА та засновники закладів забезпечать безпечний старт навчання залежно від безпекової ситуації в регіоні. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком – на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року”, – повідомили у Міносвіти.
У відомстві вважають, що ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня.
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