На Закарпатті жінки напали на авто прикордонників, прийнявши їх за ТЦК (відео)

На Закарпатті жінки напали на авто прикордонників, прийнявши їх за співробітників ТЦК.

Події відбувалися на околиці села Крива. Спочатку у мережі з’явилося відео агресивної поведінки жінок. А згодом журналісти отримали коментар від Держприкордонслужби, передають «Новини України – НСН».

На Закарпатті на околиці села Крива жінки напали на авто прикордонного наряду, які їхали на місце несення служби. Вони прийняли їх за військовослужбовців ТЦК.

До місця події викликали співробітників поліції, розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону ДПСУ Леся Федорова..

Ситуацію було локалізовано шляхом проведення роз’яснювальної роботи.

На Закарпатті жінки напали на авто прикордонників

Так, на відео, яке з’явилося у мережі дійсно службове авто прикордонників, яким до місця несення служби їхав прикордонний наряд. Під час руху автомобіля, група жінок із дітьми влаштували ґвалт і спробували завадити проїзду даного авто. Жінки кидалися на чоловіка у військовій формі і викрикували нецензурні слова. В автівку жбурляли каміння.

До місця події викликали співробітників поліції. Ситуацію було вирішено шляхом проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань, – розповіла Федорова

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