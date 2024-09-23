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На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священників

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Журналіст
На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священників

На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП). Вони протестують проти мобілізації священників.

Про це розповідає ZAXID.NET, передають «Новини України – НСН».

У неділю 22 вересня у селі Іза на Закарпатті вірники Хустської єпархії УПЦ МП намагалися блокувати дорогу, а частина прихожан влаштувала протест під стінами районного центру комплектування. Сталося це після того, як в ТЦК доставили двох священників – братів Василя і Степана Гука.

На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священників

Як повідомили у поліції Закарпатської області, група людей деякий час рухалася пішохідним переходом у селі Іза на Хустщині, при цьому повного блокування дороги не було. На місці події працювали екіпажі поліції.

На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священників

«Жодних звернень до поліції про отримання тілесних ушкоджень чи інших протиправних дій до правоохоронців не надходило», – розповіла речниця ГУ НП в Закарпатській області Ганна Дан.

На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП): відео

На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священниківНа Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священників

У Хустській єпархії УПЦ МП закликали своїх вірян молитися за клірика Василя Гука. Після того, як його з братом – священником Одеської єпархії УПЦ МП Степаном Гуком – доставили в ТЦК, прихожани прийшли під стіни центру комплектування, поставали на коліна і почали співати молитви.

На Закарпатті збунтувалися парафіяни УПЦ (МП) – через мобілізацію священників

Протест вірників Хустської єпархії УПЦ МП тривав до вечора, поки священники не вийшли з приміщення районного ТЦК.

За інформацією нардепа-втікача Артема Дмитрука, клірика Одеської єпархії УПЦ МП Степана Гука зобов’язали за 3 дні з’явитися в ТЦК Одеси, а його брат Василь має прибути по повістку в Хустський ТЦК через місяць.

Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що один зі священників погодився служити капеланом. Раніше голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначав, що для того, щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви Московського патріархату.

У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію наразі не коментують. У поліції Закарпатської області інформацію про подію в селі Іза зареєстрували, триває перевірка.

Зазначимо, що нещодавно мобілізували настоятеля Спасо-Преображенського монастиря Хустської єпархії УПЦ МП В’ячеслава Діденка, в цей час його колега з єпархії – настоятель Свято-Покровського храму села Чумальово Василь Бабич виїхав з України і не повернувся.

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