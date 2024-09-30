Про це розповідають “Новини України – НСН”.

На фронті життєво необхідною технікою є автівки. Вони виконують різні задачі – від перевезення боєкомплекту та провізії до евакуації поранених. Під час війни волонтери постійно доставляють на фронт пікапи, мінівени, буси, карети швидкої та вантажні автомобілі. Однак часто зіштовхувалися з труднощами. Наприклад, гуманітарне авто можна було поставити лише на тимчасовий облік. На ньому не можна було виїжджати за кордон, передавати його третій особі, вибраковувати чи призначати належного користувача.

Саме тому Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. З 9 вересня 2024 року набрала чинності постанова КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року, що значно полегшує процедуру передачі техніки благодійниками на потреби фронту.

Державний облік гуманітарного авто – що змінилося

По-перше, у благодійних організацій з’явилась можливість поставити ввезені гуманітарні автівки на державний облік. Мова йде як про ті авто, що вже служать на обороноздатність країни, так і про ті, які будуть перетинати кордон.

“Державний облік транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, насамперед дозволить призначити належного користувача, що дасть змогу водіям нести персональну відповідальність за порушення ними ПДР. Тобто благодійній організації, на якій зареєстроване авто, не потрібно буде сплачувати штрафи, що заробили громадяни, які використовують це авто”, — прокоментував начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях Володимир Степанов.

Нова процедура реєстрації гуманітарних авто в сервісних центрах МВС

Для постановки на державний облік транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2;

документ, що підтверджує оціночну вартість транспортного засобу (у разі реєстрації легкового автомобіля);

довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку на облік;

організаційно-розпорядчі документи (копія наказу про призначення уповноваженого представника, довіреність видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

сертифікат відповідності;

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (у разі реєстрації б/в транспортного засобу);

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (окрім нових транспортних засобів);

номерні знаки (за наявності);

квитанція про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації легкового автомобіля).

Передача гуманітарного авто третій особі

Також був розроблений чіткий механізм передачі транспортного засобу від благодійної організації, що ввезла авто, до кінцевого набувача гуманітарної допомоги. Тобто автомобіль можна перереєструвати у сервісному центрі МВС на організацію, для якої він був завезений.

Вибракування

Для гуманітарних автомобілів, що перебувають на тимчасовому обліку, стала доступною послуга вибракування. Особливо це актуально для тих автівок, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Машини, які потрапили під ворожий обстріл та не підлягають відновленню, можна зняти з обліку у сервісному центрі МВС.

Виїзд за кордон

Постанова Кабміну № 895 також регулює виїзд за кордон на гуманітарних автомобілях, що раніше було під забороною. Відтепер для виїзду за межі України на автівці, що стоїть на тимчасовому обліку як гуманітарна, можна отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон у сервісному центрі МВС. Документ видається на особу, яка вказана у тимчасовому реєстраційному талоні. Це дозволить розширити можливості використання цих транспортних засобів, зокрема для перевезення гуманітарних вантажів.

Висновок

Сервісні центри МВС готові до швидкої та зручної реєстрації автомобілів, що надаються як гуманітарна допомога, аби вони могли якнайшвидше потрапити на фронт і служити нашим захисникам. Впроваджені нововведення спрощують процедури, знижують витрати і, що найважливіше, дають можливість волонтерам та благодійним організаціям ефективніше підтримувати військових та медиків. Тепер автівки можуть не тільки виконувати свої завдання на фронті, але й легально перетинати кордон для забезпечення гуманітарних місій. Ми продовжуємо працювати для перемоги, підтримуючи обороноздатність нашої країни кожним зареєстрованим авто!

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