На війні загинув батько 9-ти дітей з Прикарпаття Володимир Кондрат. Трагічну новину повідомили у Балехівській міській раді, передає НСН.

Володимир Кондрат жив у селі Бубнище Калуського району. Старший сержант був командиром відділення. Захиснику було 44 роки. Його життя обірвалося на Донецькому напрямку.

Захисник загинув 27 липня 2023 року внаслідок артобстрілу поблизу селища Ямпіль Краматорського району.

Віддано та мужньо захищаючи Батьківщину від окупантів, 27 липня 2023 року, загинув командир 3 відділення СпП 1 взводу СпП 1 роти СпП старший сержант Кондрат Володимир Іванович, 23 березня 1979 року народження. Життя Героя обірвалося в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу від поранень несумісних з життям, – йдеться у повідомленні міської ради

У військовослужбовця залишилися дев’ятеро дітей, дружина та мати.

Брат та син Володимира також захищають Україну від російських окупантів.

Ще новини України: Прикрив собою 17 побратимів: на війні загинув український альпініст, який нещодавно став батьком