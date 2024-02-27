На Сумщині загинули двоє поліцейських і четверо поранені через російський обстріл. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.

За даними Клименка, слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.

Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами… – написав міністр

Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова, – додав Клименко

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