На Сумщині окупанти атакували насіння соняшника: надзвичайникам вдалося врятувати частину

На Сумщині окупанти атакували насіння соняшника цієї ночі. Надзвичайникам вдалося врятувати частину. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Вночі 27 лютого ворог обстріляв один з населених пунктів Охтирського району. Відбулось руйнування з подальшим займанням складського приміщення, де зберігалось насіння соняшника.

Щоб дістатись до епіцентру, горіння рятувальники розібрали пошкоджені внаслідок удару конструкції та розпочали гасіння. Пожежу вдалось ліквідувати та врятувати значну частину насіння соняшника.

Ніхто з людей не постраждав.

Обстріли Сумщини

Сьогодні вночі та вранці під ворожі обстріли та бомбардування потрапили 4 громади Сумщини. Зокрема, агресор скинув 4 КАБи на Юнаківську та 2 на С.-Будську громади, повідомляють у Сумській ОВА.

Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Також в адміністрації повідомляють, що вночі сили ППО знищили над областю ворожий “Шахед”.

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