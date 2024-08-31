На Сумщині 2 загиблих і 17 поранених, у тому числі дитина, через ворожі обстріли

На Сумщині триває терор росіян. За добу вони вбили тут 2 людей і поранили 17 – у тому числі дитину.

Про це повідомляє поліція, передають «Новини України – НСН».

Через російські обстріли загинуло 2 людини, поранено 17, серед них малолітня дитина: слідчі Сумщини документують наслідки воєнних злочинів рф, – йдеться у повідомленні правоохоронців 31 серпня

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 42 населені пункти області. Загалом зафіксовано 312 ударів з різних видів зброї.

Унаслідок ворожих влучань загинуло 2 цивільні особи, ще 17 отримали тілесні ушкодження, серед них 10-річна дитина.

Крім того, пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства, 19 багатоквартирних будинків, 14 приватних домоволодінь, 11 автомобілів, 3 адміністративні будівлі, об’єкт інфраструктури, 3 навчальні заклади, 5 магазинів, 2 гаражі, станцію технічного обслуговування, церкву, ангар підприємства та газопровід низького тиску.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

На Сумщині триває терор росіян: фото

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