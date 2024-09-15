На Рівненщині горів пасажирський потяг. На місці надзвичайної події працювали рятувальники.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН»

14 вересня о 12:38 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу у потязі сполученням “Коростень-Олевськ-Сарни” поблизу села Рокитне Сарненського району. На місце виклику негайно було направлено два чергових відділення рятувальників селища Рокитне.

До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань, вагон був без пасажирів.

Прибувши на місце події рятувальники одразу подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі.

В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.

Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації було залучено 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 8 співробітників особового складу рятувальників.

Причина пожежі встановлюється.

На Рівненщині горів пасажирський потяг: фото

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