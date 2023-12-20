На окупованому Донбасі колапс і бунти – 7 днів немає світла, тепла, води (відео)

На окупованому Донбасі комунальний колапс і вже почалися стихійні бунти. Мешканці не витримують і виходять на протести. Про це повідомляє український журналіст Денис Казанський, передає НСН. Він публікує відео з Луганської області.

На першому відео, оприлюдненому журналістом, – Суходольськ.

Стихійний бунт. У місті 7 діб немає електрики та води. Натовп вимагає від місцевого гауляйтера активно ліквідувати наслідки снігопаду, оскільки по всьому місту лежать обірвані дроти, які ніхто не прибирає. Але прибирати все це нікому – робочих бригад не вистачає, бо всіх мобілізували та викрали на м’ясо ще у 2022 році, – пише Казанський

Він додає, що така сама ситуація і в більшості інших міст окупованого Донбасу. Виявилося, що у разі надзвичайної ситуації просто немає кому працювати. Дефіцит робітників чоловічої статі.

Суходольськ: стихійний бунт

А на другому відео – окуповане місто Ровеньки Луганської області. Тут теж тиждень немає світла, води та опалення.

На вулицях порожньо, поламані гілки та обірвані дроти ніхто не прибирає. Немає ремонтних бригад.

Цікаво, як себе зараз почувають люди, які у 2014 році ходили на мітинги та звали Росію? – пише Казанський

Ровеньки Луганської області: відео

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