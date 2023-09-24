На окупованій Донеччині запроваджують військову цензуру і комендантську годину. Про це пише zaxid.net, передає НСН.

Ватажок терористичного угруповання «ДНР»Денис Пушилін видав “указ”, у якому запровадив низку заборон на окупованій Росією частині Донеччини, серед яких військова цензура та заборони на зібрання.

Запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами, – йдеться в «указі» терориста

Окупанти заборонили на підконтрольній їм території Донеччини проведення зборів, мітингів і демонстрацій, походів і пікетувань, а також інших масових заходів. Крім того, введено заборону на проведення страйків та інших способів зупинення або припинення діяльності організацій.

Також окупанти запровадили комендантську годину на окупованій Донеччині. Вона діятиме з понеділка до п’ятниці з 23:00 до 04:00. Також окупаційним «чиновникам» і працівникам бюджетної сфери заборонили виїзд будь-куди, крім Росії, без дозволу.

Що стало причиною тиску на жителів окупованих територій невідомо, однак відомо, що 18 вересня біля будівлі окупаційної адміністрації Донецька пролунали вибухи.

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