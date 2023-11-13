На об’їзній Дніпра в авто згоріли троє людей. Про моторошну аварію повідомляють місцеві Телеграм-канали. Також офіційну інформацію вже оприлюднили у ДСНС, передає НСН.

На об’їзній Дніпра в авто згоріли троє людей

Ось таке фото публікують Телеграм-канали.

Рятувальники повідомляють, що 13 листопада о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у Дніпровському районі, на Південній об’їзній дорозі міста Дніпро, трапилась дорожньо-транспортна пригода із послідуючим займанням автомобіля.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado» зіткнувся із бетонною опорою мосту.

Займання ліквідовано о 16:42.

Внаслідок події загинули 3 чоловіків.

До гасіння пожежі залучено 6 вогнеборців та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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