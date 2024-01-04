На Миколаївщині 5 поранених, серед них дитина, внаслідок російських обстрілів

На Миколаївщині 5 поранених за добу, у тому числі дитина, внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає НСН.

За даними Кіма, вчора, 3 січня, о 08:30 у Чорноморській громаді, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень.

Також увечері, 3 січня, ворог завдав ракетного удару по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання було по території одного з підприємств, що спричинило пожежу. Її вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них – неповнолітня дівчинка.

А зранку, 4 січня, о 6:46 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Також зранку, о 07:33 відбувся ще один артилерійський обстріл міста. Наслідки уточнюються.

Фото ілюстративне, з відкритих джерел. На ньому – колись квітуча, а тепер поруйнована Снігурівка.

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