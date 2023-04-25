ЗСУ зачищають територію на лівому березі Дніпра – ОК «Південь» (відео)

ЗСУ зачищають передову смугу на лівому березі Дніпра, ведучи поки що контрбатарейну боротьбу. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає НСН

Треба дуже ретельно фільтрувати інформацію і спиратися на офіційні джерела. Хайпом можна дуже сильно нашкодити Силам оборони. Поспішати з новинами не слід, – сказала речниця, відповідаючи на питання, чи є українські військові на лівому березі Херсонщини

За її словами, не зважаючи на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини, за три останні доби у ЗСУ “досить потужні результати”.

Це від 13 до 22 знищених одиниць ворожої техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби ППО ворога. Наша робота з зачищення передової смуги лівого берега досить потужна. Але працюємо поки що в контрбатарейному режимі, — підсумувала Гуменюк

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