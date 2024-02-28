На Київщині в покинутій будівлі виявили тіло 15-річного підлітка. Про це повідомляє поліція Киїівської області, передає НСН. Поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього.

Тіло хлопця виявив місцевий житель та одразу звернувся до поліції.

Подія сталась 27 лютого в селі Рудня, що на Київщині. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Броварського управління поліції та ювенальні поліцейські.

Правоохоронці виявили тіло 15-річного уродженця Сумщини на території закинутої будівлі.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень не виявлено. Туло підлітка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

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