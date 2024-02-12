У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, — про це повідомила Федерація баскетболу України міста Києва, передає НСН.

У повідомленні зазначається, що у місті Дюссельдорф на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами.

Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці. Уся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається у реанімації, — зазначається у дописі

Як стало відомо пізніше, поліція вже затримала нападника на Єрмакова. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зараз тривають слідчі дії. Іншому постраждалому ще надають медичну допомогу в лікарні Ессена: його стан стабільний, загроз життю немає.

Що відомо про Володимира Єрмакова

Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12». У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.