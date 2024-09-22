На Криворіжжі вночі сталися дві смертельні ДТП з мотоциклістами

На Криворіжжі в ніч на 22 вересня сталися дві смертельні ДТП з мотоциклістами. В обох випадках загинули водії.

Про це повідомляє місцеве видання «На Часі», передають «Новини України – НСН».

На Криворіжжі вночі сталися дві смертельні ДТП – подробиці

Перша аварія сталася поблизу селища Новоюліївка. Водій мотоцикла рухався з Кривого Рогу у бік Дніпра. В цей час комбайн «Нива» виїжджав на трасу, не переконавшись у безпечності маневру. Внаслідок зіткнення 25-річний мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям.

Ще один мотоцикліст розбився на трасі Кривий Ріг — Кропивницький поблизу Тернівки. Він не впорався з керуванням на заокругленні дороги, вилетів на узбіччя та, перекинувшись, врізався у дерево. 35-річний чоловік не мав шансів вижити. На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі ДТП.

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