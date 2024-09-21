Росіяни вдарили по Дніпру та Кривому Рогу Дніпропетровської області. Загалом троє людей загинули, четверо були поранені.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Дніпро

Увечері 20 вересня через атаку окупантів на Дніпро було зруйновано будівлю освітнього центру та вибиті вікна у багатоповерхівках, пошкоджено автомобілі.

“Попередньо, поранено одну людину, яку було направлено у медичний заклад”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по Дніпру та Кривому Рогу – є загиблі і постраждалі (фото, відео)

Кривий Ріг

В ніч на 21 вересня росіяни атакували приватний житловий сектор міста Кривий Ріг.

“Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, з яких 2 жінки та 12-річний підліток. Ще 3 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. Ліквідовані всі пожежі”, – констатували у ДСНС.

Обстріли Дніпропетровської області

З початку війни в лютому 2022 року, окупанти постійно атакують Дніпропетровську область. Найбільше дістається Нікополю, який загарбники обстрілюють із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Військові РФ атакували Дніпро 20 вересня. Постраждала одна людина, частково було зруйновано будівлю освітнього центру.

Крім того, в ніч проти 21 вересня росіяни атакували Кривий ріг ракетами. Троє людей загинули, троє отримали поранення. Під завалами можуть бути люди.

Ще новини України: Перебувало понад 200 людей – окупанти вдарили по пансіонату для літніх людей у Сумах, є загиблі і постраждалі (фото, відео)