5 вересня сталася ДТП в Одеській області. Водій BMW врізався у вантажівку. Загинули його діти – 10 та 16 років.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Одеської області.

В Одеській області 5 вересня сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє дітей. Що двох чоловіків доставили до лікарні.

“Унаслідок автопригоди, що сталася 5 вересня, близько 18:00, на трасі “Київ – Одеса” поблизу села Малинівка, загинули дві дитини, ще двоє чоловіків доставлені до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, водій BMW, їдучи з Житомирської області в Одесу на відпочинок зі своїми синами, не врахував погодні умови, не обрав безпечну швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням на слизькій від дощу дорозі та виїхав на зустрічну смугу руху.

ДТП в Одеській області – загинули діти, які їхали на відпочинок із батьком (фото)

“Там він здійснив зіткнення з вантажним автомобілем “IVECO” під керуванням жителя Волинської області, що рухався у зустрічному напрямку. Унаслідок аварії загинули сини керманича BMW 10 і 16 років. Водіїв доставили до лікарні. Чоловіків перевірили на стан сп’яніння, вони тверезі”, – розповіли у поліції .

Ще новини України: Загрожує довічне ув’язнення: в Одеській області чоловік кинув гранату в гараж з людьми, 3 людини травмовані