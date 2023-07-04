«Вілкулу полум’яний привіт, в Апостоловому краще не з’являйся!» - на Криворіжжі скандал через воду

На Криворіжжі, яке потерпає від нестачі води після підриву росіянами Каховської дамби і обміління водосховища, розгорівся скандал. Місцеві мешканці деяких населених пунктів Криворізького району вважають, що ними жертвують заради районного центру. Зокрема, йдеться про місто Апостолове.

В редакцію НСН звернулися жителі цього міста і розповіли, що ситуація з водопостачанням тут складна А влада не реагує належним чином на виклики, які перед нею постали.

В Апостоловому на Криворіжжі мешканці скаржаться на бездіяльність влади і “перекритий канал”

Допоможіть!!! Місто Апостолове Криворізького району залишилося без води. Канал, звідки відбувався забір, перегородили насипом з обох сторін. Місто нікому не потрібне! Мер під слідством, а виконуюча обов’язків мера в Парижі на відпочинку (за громадські кошти, типу у відрядженні), місто взагалі ніхто не інформує щодо будь-яких ситуацій. Повний безлад, за людей ніхто не думає, місцева влада хвилюється тільки за свої премії, – розповіла нам місцева мешканка на ім’я Анна

Вона також розповіла, що питну воду в Апостолове привозять. Її возять по районах і видають по 1,5 години в кожному районі. Люди, у яких немає транспорту не в змозі донести хоча б 20 літрів. А технічна вода, яку видають у пунктах незламності, закінчується за декілька годин, і на всіх її не вистачає. Бутильовану ж воду, за словами Анни, видали лише один раз – по 5 літрів на людину.

Деякі жителі Апостолового вважають, що канал їм перекрили, аби зекономити воду для Кривого Рогу. У мережі публікують відповідні відео, у яких люди показують перегороджений канал і звинувачують у своїх проблемах керівника Кривого Рогу Вілкула.

«Вілкулу полум’яний привіт, в Апостоловому краще не з’являйся» – каже автор одного із відео.

За словами місцевих мешканців, отримати чітку інформацію про те, що відбувається і чого людям очікувати далі, вони не можуть – не знають, де. Просять, щоб на їх місто звернули увагу.

Офіційна реакція водоканалу Кривого Рогу

Тим часом у Криворізькому водоканалі вже прокоментували інформацію про «переритий канал». Тут запевняють, що ніяким чином не могло і не може Апостолове отримувати воду від Кривого Рогу. Інформація з’явилася на офіційній сторінці водоканалу 3 липня.

Шановні мешканці м. Апостолове! Сьогодні в ЗМІ вийшла інформація від «недолугих» блогерів і «жовтих» телеграм-каналів, про те що Кривий Ріг пересипав якусь дамбу на Апостолове, і не дає вам воду. Офіційно повідомляємо, що це стовідсотково не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні

У водоканалі інформують, що місто Апостолове отримувало воду, як і Кривий Ріг, з Каховського водосховища, тільки будучи на 40 км ближче до нього. Кривий Ріг ніколи не поставляв, не поставляє й не планує поставляти воду в місто Апостолове.

Це технічно неможливо (Південне водосховище, в якому й так залишилось води на декілька тижнів для міста Кривий Ріг, технічно не працює на реверс). Тому й обмежувати вам водопостачання ми навіть теоретично не маємо можливості. Довіряйте лише офіційній інформації, – додали у Кривбасводоканалі

А що каже влада Апостолового?

Тут дають обнадійливу інформацію. Розповідають, що 3 липня було проведено зустріч робочої групи з питання забезпечення населення громади питною та технічною водою.

Члени робочої групи внесли свої пропозиції щодо вирішення питань подачі води в Апостолівській громаді.

Було вирішено питання частково відновити централізоване водопостачання на цьому тижні.

Також влада повідомляє на сторінці Апостолівської територіальної громади у Фейсбуці, що у місті розпочався другий етап видачі питної бутильованої води. Її можуть отримати представники певних категорій населення. Також регулярно публікуються графіки підвозу води по районах.

Зазначимо, що складна ситуація з водою не тільки у Криворізькому районі, а й у Нікопольському. І поки держава будує новий водовод, який дозволить відновити централізоване водопостачання, влада на місцях намагається вирішити проблему локально. Десь це виходить більш успішно, а десь поки що не дуже.

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