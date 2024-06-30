На кордоні застрелили чоловіка, який напав на військовослужбовця ДПСУ – ЗМІ

На кордоні застрелили чоловіка, який напав на військовослужбовця ДПСУ. Всього нападників було двоє. Другий отримав поранення.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела, передають «Новини України – НСН».

Журналіст оприлюднив фото з місця події.

За його даними, напад на співробітника ДПСУ стався в Чернівецькій області.

Близько 9 годині вечора 29 червня, дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ. Його повалили та завдали удару по нозі.

Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

Наразі проводиться службове розстеження з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи.

На кордоні застрелили чоловіка, який напав на військовослужбовця ДПСУ: фото

Другий нападник отримав поранення.

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