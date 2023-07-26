На Хмельниччині буревій позривав дахі і повалив дерева (фото, відео)

На Хмельниччині буревій накоїв лиха. Рятувальники в режимі нон-стоп усувають наслідки, повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області, передає НСН.

Увечері, 25 липня, на території Кам’янець-Подільського району пройшов сильний буревій, що супроводжувався потужним вітром, градом та зливою. Найбільше руйнувань внаслідок несприятливих погодних умов зазнали населені пункти Закупненської та Чемеровецької територіальних громад.

Повалені дерева перешкоджали руху автотранспорту дорогами, пошкодженні лінії електропередач, зірвані дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій.

Аби якомога швидше приборкати наслідки та максимально відновити життєдіяльність ураженого буревієм району, від ДСНС залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки та 37 надзвичайників.

Фахівці ДСНС розкряжовують дерева, відновлюють пошкодженні дахи будинків та навчальних закладів, демонтують аварійні елементи конструкцій. Окрім того, працюють бригади державного підприємства “Хмельницький облавтодор” та енергетики.

Ситуація контрольована. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають.

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