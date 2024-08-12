На Херсонщині росіяни вбили 93-річну жінку, ще 11 людей поранено. Під ворожим вогнем були 17 населених пунктів. Така сумна статистика за добу.

Інформацію оприлюднив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Приозерне, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, складські господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі та комунальний транспорт.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 – дістали поранення. Як повідомляв Прокудін раніше, через обстріл у Херсоні загинула 93-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям.

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